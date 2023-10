Wolken, Regen und allmählich kühler: Die Menschen in Hessen müssen sich in den kommenden Tagen weiter auf schmuddeliges Herbstwetter einstellen. Am Mittwoch werde es zunächst wechselnd bewölkt und es gebe nur örtlich Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Dienstag mit. Die Temperaturen steigen noch mal auf bis zu milde 17 Grad. In der Nacht zum Donnerstag gebe es dann starke Bewölkung, Regen und in den Gipfellagen seien auch stürmische Böen möglich.