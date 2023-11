In Hessen hält das wechselhafte, milde und teils windige Herbstwetter am Mittwoch weiter an. Am Vormittag sind örtlich einzelne Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 13 Grad, in den Hochlagen werden 5 bis 10 Grad erreicht. Im höheren Bergland erwarten die Meteorologen teils starke Böen.

In der Nacht zum Donnerstag breitet sich von Nordwesten Regen aus, am längsten trocken bleibt es im Spessart und im Odenwald, wie der DWD weiter mitteilte. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 5 Grad, in südöstlichen Hochlagen bis 2 Grad.

Am Donnerstag bleibt es dann den Vorhersagen zufolge stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch bei Höchstwerten zwischen 9 und 12 Grad, in höheren Lagen zwischen 5 und 9 Grad.

Wetterbericht DWD