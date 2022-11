Das Wetter in Hessen bleibt wechselhaft. Am Mittwoch zieht der Regen bis zum Mittag ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Für den Tagesverlauf sagen die Meteorologen wechselnde Bewölkung und vereinzelt leichte Schauer voraus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad Celsius, in Hochlagen zwischen 7 und 11 Grad. Laut DWD weht ein schwacher bis mäßiger Wind.