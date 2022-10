Nach einem regnerischen Wochenende starten die Menschen in Hessen in eine bewölkte und meist trockene neue Woche. In den frühen Morgenstunden des Montags bilden sich örtlich dichte Nebelfelder mit einer Sichtweite von teilweise unter 150 Metern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Im Verlauf des Tages gibt es dann jedoch auch längere heitere Abschnitte bei Höchstwerten bis zu 18 Grad. In der Nacht auf Dienstag bildet sich erneut stellenweise Nebel bei Tiefsttemperaturen bis zu drei Grad.