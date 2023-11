In Hessen brauchen die Menschen in den kommenden Tagen wieder einen Regenschirm. Nachdem es am Donnerstag bei einigen Wolken zunächst nur örtlich im Norden des Landes nass werde, gebe es am Nachmittag auch im Süden Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst(DWD) am Morgen mit. Die Temperaturen liegen bei Höchstwerten von 8 bis 10 Grad und in Hochlagen bei 6 Grad. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger Wind, der sich jedoch im Laufe des Tages abschwäche.