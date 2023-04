Passend zum April bleibt das Wetter in Hessen in den nächsten Tagen wechselhaft. Aber die Sonne kommt wieder häufiger zum Vorschein. Der Sonntag beginnt mit vielen Wolken und auch Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. In den Hochlagen kann es sogar schneien. Tief Markus sorgt für nasses und teils auch windiges Wetter. Durch den Dauerregen muss vor allem in der Mitte und dem Osten Hessens mit Hochwasser gerechnet werden.