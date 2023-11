Wolkig und regnerisch beginnt die neue Woche in Hessen. Zunächst ist es der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) zufolge am Montagvormittag noch überwiegend trocken, bevor es dann vor allem in einem breiten Streifen in der Mitte regnet. Im Bergland weht stürmischer Wind aus Südwest. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad. Leichter Regen ist auch am Dienstag möglich, mit neun bis sechs Grad wird es kühler. Nachts sinken die Temperaturen auf ein bis minus drei Grad ab, in Hochlagen werden es bis zu minus fünf Grad. Glättegefahr ist die Folge. Auch in den folgenden Tagen bleiben die Temperaturen der Vorhersage zufolge tagsüber einstellig.