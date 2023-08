Zum Beginn der Woche müssen sich die Menschen in Hessen weiter auf Regen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mitteilte, ist es am Montag zunächst stark bewölkt und es regnet gebietsweise. Ab dem Nachmittag erwarten die Meteorologen nur noch einzelne Schauer und starke bis stürmische Böen, die zum Abend schwächer werden. Die Temperaturen erreichen maximal 17 bis 21 Grad, in Hochlagen bei 12 bis 15 Grad.