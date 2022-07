In Hessen wird in der kommenden Woche heißes Wetter erwartet. Mitte der Woche sei mit Höchstwerten zwischen 30 und 34 Grad zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Zum Wochenstart wird es am Montag demnach stark bewölkt bis bedeckt sein, nördlich des Mains soll es vereinzelt regnen. Die Temperaturen liegen voraussichtlich bei 22 bis 26 Grad an der Bergstraße, im höheren Bergland um die 19 Grad. In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich laut DWD auf 14 bis neun Grad ab.