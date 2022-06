Der Wochenbeginn bringt für Hessen einzelne Schauer, bevor sich ab Dienstag verbreitet die Sonne zeigt. Zunächst sind in der Nacht auf Montag im äußersten Süden (Odenwald) starke Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte. Am Montag selbst sind dann vor allem im Norden einzelne Schauer und Gewitter zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf bis zu 24 Grad und im Bergland auf bis zu 17 Grad. Dazu weht mäßiger, zeitweise stark böig auffrischender Wind aus westlichen Richtungen. In der Nacht bleibt der Regen aus, bei bis zu sechs Grad, im Bergland bis zu vier Grad.

Am Dienstag zeigt sich verbreitet die Sonne, nur im Norden sind einige Wolken zu erwarten. Dabei weht ein schwacher Wind, und die Temperaturen steigen auf bis zu 26 Grad. In der Nacht hält das gering bewölkte und trockene Wetter an. Die Temperaturen kühlen auf bis zu elf Grad im Rhein-Main-Gebiet und bis zu sechs Grad im nordhessischen Bergland ab. Am Mittwoch erwartet die Menschen in Hessen dann viel Sonnenschein und trockenes Wetter bei bis zu 30 Grad.