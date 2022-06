Kräftige Gewitter mit Starkregen haben am Pfingstsonntag in Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Durch einen Blitzeinschlag seien mehrere Pumpen einer Abwasserpumpstation ausgefallen, teilte die Feuerwehr Darmstadt am Abend mit. Dies habe dazu geführt, dass die Wassermassen nicht in die Kanalisation abgeleitet werden konnten. «Diverse Keller und Wohnungen liefen zum Teil bis zur Kniehöhe voll», hieß es weiter. Die Feuerwehr rechnete damit, dass die Einsatzkräfte bis in den späten Abend mit dem Abarbeiten der rund 30 Einsätze beschäftigt sein werden.