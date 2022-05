Sommerliche Temperaturen und kaum Regen erwarten Hessen zur Wochenmitte hin. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, sollen die Temperaturen bereits am Dienstagnachmittag auf 26 bis 28 Grad ansteigen. Auf der Wasserkuppe werden 22 Grad erwartet. Es soll trocken bleiben. In der Nacht zum Mittwoch ziehen im Norden einige Wolken auf, im Süden bleibt es meist klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 14 und 9 Grad.