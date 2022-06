In der neuen Woche in Hessen steigen die Temperaturen auf bis zu über 30 Grad. Der kühlste Tag der Woche werde der Montag mit bis zu 24 Grad, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In Nord- und Osthessen könne es zudem einzelne Schauer oder Gewitter geben. Ab Dienstag soll nach Angaben des DWD im Land verbreitet die Sonne scheinen. Die Temperaturen steigen zunächst auf bis zu 26 Grad am Dienstag und schließlich auf bis zu 31 Grad am Mittwoch.