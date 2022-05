Ein Mix aus Sonne, Wolken und Schauern bestimmt am Wochenende das Wetter in Hessen. Nach einem sonnigen Samstagvormittag mehren sich die Quellwolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Vor allem in Nord- und Mittelhessen sei mit örtlichen Schauern und Gewittern zu rechnen. Südlich des Mains hingegen bleibe es meist trocken und sonnig. Die Temperaturen erreichen laut Vorhersage 20 bis 24 Grad. In der Nacht zu Sonntag bleibe es bewölkt bei Tiefstwerten zwischen zwölf und sieben Grad.