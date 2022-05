Die Hessen erwartet wechselhaftes Wetter mit vielen Wolken und vereinzelten Regenschauern über das lange Wochenende. Im Laufe des Brückentags ziehen dichtere Wolken und Regen langsam südwärts ab und die Sonne kommt zum Vorschein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Die Sonne wechselt sich demnach allerdings mit einigen Quellwolken ab.

Die Höchstwerte liegen am Freitag zwischen 17 und 22 Grad, auf der Wasserkuppe werden 13 Grad erwartet. In Nordhessen sind den Meteorologen zufolge auch stürmische Böen nicht ausgeschlossen.

Am Samstag wechseln sich erneut Sonne und Wolken am Himmel über Hessen ab, wobei von Nordwesten durchziehende Regenschauer und vereinzelte Gewitter möglich sind. Nach Tiefstwerten zwischen 9 und 5 Grad in der Nacht steigen die Temperaturen tagsüber auf 14 bis 18 Grad, in Hochlagen auf 9 bis 14 Grad. Dazu soll ein schwacher bis mäßiger Wind wehen, der sich vereinzelt in Schauernähe zu starken Böen entwickeln kann. Am Sonntag verändert sich das Wetter kaum.