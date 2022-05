Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen zunächst viel Sonne, bevor es örtlich Unwetter geben kann. Am Mittwoch ist es meist heiter bis sonnig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Es bleibt weitgehend trocken - und es wird sehr warm bis heiß: Die Höchstwerte liegen bei 27 bis 31 Grad. Auf den Bergen dürfte die Temperatur etwa 24 Grad erreichen.

In der Nacht zum Donnerstag ist es dann trocken bei Tiefstwerten zwischen 16 und 10 Grad. Am Donnerstag bleibt es zunächst meist heiter, am Nachmittag wird es von Westen her aber zunehmend wolkiger. Im Nachmittagsverlauf kann es lokal Schauer und Gewitter geben, örtlich sind Unwetter möglich. Die Temperaturen liegen bei 28 bis 31 Grad, auf den Bergen bei etwa 25 Grad.