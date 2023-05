Eine Autofahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall im Wetteraukreis ums Leben gekommen. Ihr Wagen sei nahe Reichelsheim in einer langgezogenen Rechtskurve auf den Seitenstreifen gekommen und ins Schleudern geraten, teilte die Polizei am Abend mit. Das Auto überschlug sich danach. Die 49-Jährige erlag nach Angaben der Polizei ihren schweren Verletzungen.