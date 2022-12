Nach der Abgabe mehrerer Schüsse bei einem Polizeieinsatz im Wetteraukreis dauern die Ermittlungen an. Bisherigen Erkenntnissen zufolge waren die Schüsse auf den Reifen eines Autos abgegeben worden, um den 36-jährigen Fahrer an einer potenziellen Flucht zu hindern, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Offen sei noch, wie viele Polizisten schossen und wie viele Schüsse abgegeben wurden.