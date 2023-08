Die Polizei hat bei Wohnungsdurchsuchungen in der Wetterau fast drei Kilogramm Drogen sowie knapp eine halbe Million Euro entdeckt. Ein 39-Jähriger sei wegen des Verdachts des Drogenhandels in Untersuchungshaft genommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Weiterhin werde gegen einen weiteren mutmaßlichen Drogenhändler ermittelt. Die Beamten hatten bereits vergangene Woche vier Wohnungen in Rosbach und in Glauburg untersucht und dabei Marihuana, Amphetamin, Haschisch und das Geld gefunden. Nach den bisherigen Ermittlungen sollen die beiden Männer mehrere Jahre lang mit Drogen gehandelt haben.