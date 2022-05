In einer Klinik in Büdingen im Wetteraukreis hat ein Unbekannter eine Krankenschwester mit einem Messer angegriffen. Die 57-Jährige sei in der Nacht zum Dienstag im Erdgeschoss Richtung Notaufnahme gelaufen, als ihr der unbekannte Täter entgegengekommen sei, teilte die Polizei mit. Der Mann habe ein Messer gezückt und die Frau am Arm verletzt. Er floh anschließend. Die 57-Jährige erlitt eine oberflächliche Schnittwunde und wurde vor Ort versorgt. Die Fahndung nach dem Täter blieb zunächst erfolglos.