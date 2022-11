Mal Regen, mal Sonne in Hessen

Wetterbericht Mal Regen, mal Sonne in Hessen

Wechselhaft präsentiert sich das Wetter in Hessen in den kommenden Tagen. Viele Wolken und zeitweise einzelne Schauer oder schauerartiger Regen sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach für Mittwoch voraus. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 15 Grad. Die Nacht wird trocken, örtlich kann sich Nebel bilden. Es kühlt ab auf 8 bis 6 Grad.

Am Donnerstag ziehen sich die Wolken erst am Abend etwas zurück. Es bleibt bei Temperaturen zwischen 8 und 14 Grad trocken. Von Regen ist in der Nacht keine Spur, mit dichtem Nebel ist dafür umso eher zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen bei 6 und 3 Grad.

Am Freitag löst sich der Nebel laut Meteorologen örtlich nur langsam auf. Dafür wird es meist heiter und teils sogar sonnig. Die Temperaturen steigen auf 11 bis 14 Grad.

