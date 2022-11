In Hessen wird in den kommenden Tagen mildes, oft heiteres Wetter erwartet. Der Donnerstag beginnt bewölkt, ehe es am Nachmittag zunehmend heiter wird, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Bei Höchstwerten zwischen acht und 14 Grad bleibt es niederschlagsfrei. In der Nacht zum Freitag sei gebietsweise mit dichtem Nebel zu rechnen. Die Temperaturen sinken auf sechs bis drei Grad ab, wobei stellenweise Frost in Bodennähe möglich ist.