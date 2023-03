Die Menschen in Hessen können sich in den kommenden Tagen auf mildes und wechselhaftes Wetter einstellen. Am Dienstag soll es meist stark bewölkt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In Westhessen regnet es zeitweise. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad, in höheren Lagen bei etwa 10 Grad.

Am Mittwoch bleibt der Himmel weiter grau, nachmittags fällt gebietsweise etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 14 bis 17 Grad. Im Verlauf des Tages wird es zunehmend etwas windiger, zeitweise ziehen starke, im Bergland auch stürmische Böen auf. Auch in der Nacht auf Donnerstag sind im Bergland vorübergehend starke Böen möglich. Bewölkt, mild und vorübergehend etwas regnerisch geht es am Donnerstag bei Höchstwerten bis zu 18 Grad weiter.

DWD-Wetterbericht