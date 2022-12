Das Wetter in Hessen bleibt bewölkt und nasskalt. Für diesen Donnerstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach überwiegend Wolken und teils Schauer voraus. Im Bergland rechnen die Meteorologen mit etwas Schnee und leichtem Dauerfrost. Es wird nicht wärmer als ein bis fünf Grad, in den Höchstlagen bleibt es bei minus zwei bis null Grad.