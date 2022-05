Angenehme Temperaturen und kaum Regen erwarten Hessen zur Wochenmitte. Im Norden steigen die Temperaturen am Mittwoch auf 17 bis 20 Grad und im Süden werden Werte von 20 bis 24 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte. Es bleibt meist trocken, nur im Norden können vereinzelte Schauer nicht ausgeschlossen werden. In der Nacht zum Donnerstag ist von Regen meist keine Spur. Gebietsweise können Wolken aufziehen. Die Tiefstwerte liegen bei zehn bis sechs Grad.