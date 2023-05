In Hessen können die Menschen sich in den kommenden Tagen auf Temperaturen bis 28 Grad einstellen. Es ist allerdings auch mit Gewittern und Schauern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Der Sonntag wird meist wechselnd bewölkt. Die Temperaturen erreichen in der Spitze 24 bis 28 Grad. Zunächst wird es überwiegend trocken, ehe es am Nachmittag und Abend in der Westhälfte auch zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen kann. Starkregen sei nicht auszuschließen.

Am Montagvormittag erwarten die Meteorologen zunächst teils heiteres Wetter. Im Verlauf des Tages ziehen Quellwolken auf. Schauer und Gewitter sind dann zunehmend wahrscheinlich. Lokal kann es auch zu heftigem Starkregen kommen. Es wird schwülwarm bei Höchsttemperaturen zwischen 25 und 28 Grad. In höheren Berglagen bleibt es etwas kühler.

Am Dienstag zeigen sich dichtere Wolkenfelder am Himmel. Gebietsweise ziehen Regenschauer über das Land, Gewitter sind indes wenig wahrscheinlich. Bei Höchstwerten von 17 bis 20 Grad wird es kühler. An Rhein und Main sind örtlich 22 Grad möglich.

DWD-Wetterbericht