Die Leiche eines 53 Jahre alten Mannes ist am Mittwoch in einer Wohnung in Wiesbaden entdeckt worden. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus, wie die Polizei Westhessen mitteilte. Es laufe eine Spurensuche in der Wohnung, zudem soll der Leichnam in der Gerichtsmedizin untersucht werden. Der Tote sei gegen Mittag gefunden worden, hieß es. Nähere Angaben zu den Hintergründen wurden zunächst nicht gemacht.