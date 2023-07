Vier Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Transporter in Wiesbaden verletzt worden. Die Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache beim Abbiegen auf den Siegfriedring einen vorfahrtsberechtigten Transporter übersehen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. In dem Auto fuhren demnach zwei weitere Menschen mit. Der Fahrer des Transporters sowie die drei Insassen in dem Wagen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen per Rettungswagen ins Krankenhaus.