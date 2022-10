Ein 30-Jähriger ist nach einer Kollision von zwei Autos in Wiesbaden gestorben. Der Mann sei am Sonntagabend in einem Krankenhaus seien Verletzungen erlegen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen. Ein 24 Jahre alter Autofahrer hatte den Wagen des Mannes am Samstagabend seitlich gerammt, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Danach habe sich der Wagen des 24-Jährigen überschlagen. Der Fahrer und zwei weibliche sowie zwei männliche Mitfahrer, unter ihnen auch ein 7-jähriger Junge, wurden schwer verletzt. Über ihren Zustand wurde am Montag zunächst nichts bekannt. Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass der 24 Jahre alte Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit bei Rot über eine Ampel gerast ist. Die Polizei ermittelt noch zum Unfallhergang.