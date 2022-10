Bei einem schweren Zusammenstoß zweier Autos in Wiesbaden sind sechs Menschen verletzt worden - mehrere darunter schwer. Ein 24-jähriger Autofahrer rammte mit seinem Fahrzeug am Samstagabend im Kreuzungsbereich des Gustav-Stresemann-Rings und der Wittelsbacherstraße einen abbiegenden Wagen von der Seite, wie die Polizei mitteilte. Durch den heftigen Aufprall überschlug sich das Auto des 24-Jährigen. Der 24-Jährige und die fünf Verletzten aus dem anderen Wagen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht - ein Verletzter befindet sich den Angaben zufolge in einem lebensbedrohlichen Zustand.