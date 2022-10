Hessische Ermittler haben in einer groß angelegten Aktion die Wohnungen elf mutmaßlicher Rechtsextremisten durchsucht. Die 19 bis 57 Jahre alten Männer werden unter anderem der Volksverhetzung verdächtigt, wie das Hessische Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.