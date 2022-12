Bei einem Wohnungsbrand in Wiesbaden-Dotzheim ist ein Mann ums Leben gekommen. Der Bewohner konnte in der Nacht zu Montag zwar aus seiner brennenden Wohnung befreit werden, wie die Feuerwehr am frühen Montagmorgen mitteilte. Er starb jedoch trotz Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort.

Das Feuer war am späten Sonntagabend in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Insgesamt konnten die Feuerwehrleute 21 Hausbewohner unter anderem mit Leitern unverletzt in Sicherheit bringen. Die Menschen hatten sich zuvor an Fenstern bemerkbar gemacht, weil der Fluchtweg durch das Treppenhaus abgeschnitten war. "Das Feuer war relativ schnell unter Kontrolle", sagte ein Sprecher. "Aber die umfangreiche Menschenrettung war sehr herausfordernd."

Die Ursache für den Brand war zunächst unklar, so der Sprecher. Die Polizei ermittelt. Durch das Feuer ist das Gebäude zunächst unbewohnbar.

