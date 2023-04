Wegen starken Rauchs aufgrund eines Brandes sind mehrere Menschen in Wiesbaden in ihren Wohnungen eingeschlossen gewesen. Wie die Feuerwehr am frühen Dienstag berichtete, waren gleich mehrere Notrufe wegen eines Feuers in der Innenstadt eingegangen. Bewohner eines Hauses meldeten demnach, dass sie wegen des starken Rauchs nicht aus dem Gebäude kommen würden.