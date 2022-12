Bei Bauarbeiten in Wiesbaden hat eine Person schwere Verbrennungen erlitten. Es sei versehentlich eine Starkstromleitung durchtrennt worden, teilte die Feuerwehr am Montag mit. Die schwer verletzte Person sei per Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Spezialklinik geflogen worden. Die Feuerwehr war am Nachmittag darüber informiert worden, dass in einem im Bau befindlichen Gebäude möglicherweise eine Gasleitung beschädigt sei.