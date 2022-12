Ein Taxi hat in Wiesbaden einen Fußgänger erfasst und dabei schwer verletzt. Der 77 Jahre alte Fußgänger hatte an Heiligabend im Stadtteil Biebrich ein Fahrrad geschoben und nach derzeitigem Ermittlungsstand bei roter Fußgängerampel eine Straße überqueren wollen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dabei fuhr ein 28-Jähriger den Mann mit seinem Taxi an. Der 77-Jährige wurde den Angaben zufolge zu Boden geschleudert. Rettungskräfte brachten ihn in ein Mainzer Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.