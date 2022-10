Wegen eines Wasserrohrbruchs kommt es in Wiesbaden derzeit zu enormen Verkehrsbehinderungen. Aufgrund der Vollsperrung der Berliner Straße in Richtung Innenstadt fahren einige Linien von ESWE Verkehr seit Samstag großräumige Umleitungen und es kommt zu erheblichen Verspätungen, wie ein Sprecher von ESWE Verkehr am Dienstagmorgen mitteilte. Davon betroffen sind die Linien 5, 15, 16, 28, 45, 46, 48, N2, N7 sowie dort fahrende Schulbusse und Einsatzwagen.