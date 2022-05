Rettungskräfte haben in Wiesbaden wegen eines Notrufs in der Nacht zum Mittwoch nach einem mutmaßlich in den Rhein gestürzten Menschen gesucht. Gegen Mitternacht wurde der Einsatz ergebnislos abgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Nachdem eine Frau schemenhaft etwas von einer Brücke in den Rhein fallen sah, habe sie am Dienstag gegen 22.00 Uhr die Polizei alarmiert. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um einen Menschen handelte, wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Unter anderem waren die Wasserschutzpolizei, die Feuerwehr sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.