Der Krieg in der Ukraine, die hohe Inflation und die gestiegenen Zinsen haben dem steilen Wachstum des Online-Broker Flatexdegiro 2022 ein jähes Ende gesetzt. Zwar gewann das Unternehmen mehr als 460.000 neue Kundenaccounts, doch die Zahl der Transaktionen ging im Vergleich zum Rekordjahr 2021 um mehr als 26 Prozent auf 67 Millionen zurück, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Montagabend in Frankfurt mitteilte.