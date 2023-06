Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat am Donnerstag in Offenbach die Bedeutung des Raumfahrtsektors für das Bundesland hervorgehoben. Die enge Zusammenarbeit zwischen Industrie und Bildungseinrichtungen sowie das geplante Raumfahrtförderprogramm seien Erfolgsgaranten für die Weiterentwicklung des hessischen Raumfahrtstandortes, sagte der Regierungschef bei der zweiten "Hessen in Space"-Konferenz.