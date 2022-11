Das Wetter in Hessen bleibt in den kommenden Tagen wechselhaft und weiterhin zu mild für die Jahreszeit. Der Freitag beginnt stark bewölkt mit schauerartigem Regen. Am frühen Nachmittag soll der Regen langsam abziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mitteilte. Schauer seien anschließend nur noch vereinzelt möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei sieben bis neun Grad, in höheren Lagen bei vier bis sieben Grad. Die Temperatur geht in der Nacht zum Samstag auf vier bis ein Grad zurück. Es sei gebietsweise leichter Frost in Bodennähe möglich.