Solarmodule für ein sogenanntes Balkonkraftwerk hängen an einem Balkon. Foto

Der Immobilienbesitzerverband Haus & Grund Hessen warnt vor der eigenmächtigen Montage von sogenannten Balkonkraftwerken. Die kleinen Solaranlagen wirkten sich auf das Gesamtbild der Immobilie und unter Umständen auch auf die Wohnqualität der Nachbarn aus, teilte der Geschäftsführer des Verbandes, Younes Frank Ehrhardt, mit. "Deswegen müssen sich Mieter unbedingt vor Installation mit ihrem Vermieter abstimmen, Einzeleigentümer mit der Eigentümergemeinschaft." Derzeit befänden sich diese Mini-Photovoltaikanlagen noch in einer "rechtlichen Grauzone".

Das Bundeskabinett will am diesem Mittwoch ein sogenanntes Solarpaket beschließen. Damit soll auch der Betrieb von Balkonkraftwerken einfacher werden. Diese kosten einige hundert Euro und können mit überschaubarem Aufwand installiert werden. Nach dem neuen Gesetzentwurf müssten unter anderem Besitzer den Netzbetreiber nicht mehr über ihre neue Anlage informieren und weniger Angaben im sogenannten Marktstammdatenregister machen, in dem Anlagen zur Gas- und Stromerzeugung registriert sind.