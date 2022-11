Familien mit Kindern können künftig in Hessen leichter eine vom Staat geförderte Sozialwohnung beziehen. Ein am Mittwoch im Landtag in Wiesbaden verabschiedeter Gesetzentwurf der Landesregierung sieht vor, dass die Einkommensgrenze für Haushalte mit Kindern erhöht und die Berechnung des Gesamteinkommens geändert wird. Die Höhe des Gesamteinkommens entscheidet unter anderem darüber, ob jemand berechtigt ist, eine Sozialwohnung zu beziehen.