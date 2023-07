Bei regnerischem Wetter sind in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag viele Autos unterwegs gewesen. Auf den Bundesstraße 105 und 111 kam es zu Unfällen mit sieben Verletzten. Alle Beteiligten sind aus Hessen.

Bei Autozusammenstößen mit Straßenbäumen sind in Mecklenburg-Vorpommern sieben Menschen aus Hessen zum Teil schwer verletzt worden. Die Unfälle ereigneten sich am Sonntag auf der Bundesstraße 105 bei Neubukow (Landkreis Rostock) und der B111 nahe Wolgast (Vorpommern-Greifswald), wie Polizeisprecher am Sonntag sagten. In beiden Fällen kam es zu Vollsperrungen und zum Teil zu erheblichen Staus.

Bei Neubukow kam eine 73 Jahre alte Fahrerin aus dem Kreis Gießen mit ihrem Auto auf der B105 von der Straße ab. Der Wagen prallte gegen einen Baum. Die 73-Jährige und ihr 79 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt geborgen und kamen per Hubschrauber in zwei Kliniken. Die Unfallursache sei unklar.

Bei dem Unfall nahe Wolgast wurden fünf Menschen verletzt, darunter drei Kinder. Der 31 Jahre alte Fahrer eines Transporters aus Nordhessen kam auf der Bundesstraße 111 beim Bremsen in einer Kolonne nach rechts von der Straße ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Straßenbaum. Alle fünf Insassen, darunter die Kinder im Alter von 8, 4 und einem Jahr, kamen verletzt in Krankenhäuser.

Die B111 führt zur Insel Usedom. Der Fahrer hatte den Angaben nach gebremst, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Der Transporter war nicht mehr fahrtüchtig. Die B111 musste vorübergehend in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden, dies führte zu längeren Staus in der Urlaubsregion.