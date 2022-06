Titelverteidigerin Angelique Kerber hat das unterbrochene Erstrundenmatch beim Tennisturnier in Bad Homburg erfolgreich beendet. Die 34 Jahre alte deutsche Wimbledonsiegerin von 2018 setzte sich am Dienstag gegen Anastasia Gasanowa aus Russland mit 6:2, 6:2 durch. Das Spiel war am Montagabend beim Stand von 4:2 im ersten Satz abgebrochen worden, weil der Rasen zu feucht und rutschig geworden war. Im Achtelfinale trifft Kerber auf die Italienerin Lucia Bronzetti.

Titelverteidigerin Angelique Kerber hat das unterbrochene Erstrundenmatch beim Tennisturnier in Bad Homburg erfolgreich beendet. Die 34 Jahre alte deutsche Wimbledonsiegerin von 2018 setzte sich am Dienstag gegen Anastasia Gasanowa aus Russland mit 6:2, 6:2 durch. Das Spiel war am Montagabend beim Stand von 4:2 im ersten Satz abgebrochen worden, weil der Rasen zu feucht und rutschig geworden war. Im Achtelfinale trifft Kerber auf die Italienerin Lucia Bronzetti.

Die Bad Homburg Open sind für sie die Generalprobe vor dem Grand-Slam-Start in Wimbledon vom 27. Juni bis zum 10. Juli. Im vergangenen Jahr war sie nach dem Sieg vor den Toren Frankfurts bis ins Halbfinale in London gekommen.

Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hatte zuvor den ersten Einzel-Sieg im Hauptfeld eines WTA-Turniers nach ihrem Comeback gefeiert. Die 32-Jährige gewann das Erstrundenspiel gegen Tamara Korpatsch mit 6:4, 7:6 (7:5).

Lisicki bewies vor allem in den Endphasen der beiden Sätze gegen die Weltranglisten-105. aus Hamburg, dass sie spielerisch und kämpferisch auf dem rechten Weg ist. «Das Gefühl auf dem Platz war so gut, dass es wert war, zurück und wieder auf die Beine zu kommen», sagte sie.

Nach einer schweren Kreuzbandverletzung und anderthalb Jahren Verletzungspause war Lisicki in der vergangenen Woche in Berlin auf die WTA-Tour in Berlin zurückgekehrt, verpasste aber die Qualifikation für das Hauptfeld. In Bad Homburg bekam sie eine Wildcard und hätte im ersten Match gegen Olympiasiegerin Belinda Bencic antreten sollen. Die Schweizerin musste absagen. Sie verletzte sich im Berliner Finale gegen Ons Jabeur aus Tunesien am Fuß.

Für Jule Niemeier war indes im Achtelfinale gegen die Weltranglisten-Zwölfte Darja Kassatkina (Russland) Endstation. Sie verlor 1:6, 6:3, 1:6.