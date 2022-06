Caroline Garcia hat das Tennis-Turnier in Bad Homburg gewonnen. Die Französin setzte sich am Samstag im Endspiel gegen Bianca Andreescu aus Kanada mit 6:7 (5:7), 6:4, 6:4 durch und feierte damit eine gelungene Generalprobe für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Für die 28 Jahre alte Garcia ist es der achte Turniersieg auf der WTA-Tour. Die deutschen Topspielerinnen Angelique Kerber und Sabine Lisicki waren im Viertelfinale gescheitert.