Knapp eineinhalb Jahre nach einem Raubüberfall auf ein älteres Ehepaar in Frankfurt setzen die Ermittler auf Unterstützung durch eine Fernsehfahndung. Der Fall wird am Mittwochabend (11.10.) in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... Ungelöst" (ab 20.15 Uhr) vorgestellt. Die Frau war am frühen Abend des 3. Mai 2022 nach Hause gekommen und von zwei Männern gefesselt, geknebelt und auch einmal geschlagen worden, wie es in einer Mitteilung zur Sendung heißt.