Zwei Wohnhäuser durch Brand zerstört: Hoher Sachschaden

Bei einem Brand in Großalmerode im Werra-Meißner-Kreis sind am Donnerstagabend zwei Wohnhäuser zerstört worden. Dabei sei ein Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden, teilte die Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die zwei aneinandergebauten Wohnhäuser wurden durch den Brand zerstört.