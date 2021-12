Hessens beliebteste Babynamen sind Emilia und Noah

Emilia und Noah waren nach einer Rangliste des Namenforschers Knud Bielefeld in diesem Jahr die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Hessen. Bundesweit lagen demnach Emilia und Matteo auf dem ersten Platz, wie aus der am Donnerstag in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) veröffentlichten Statistik von Bielefeld hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Emilia und Noah waren nach einer Rangliste des Namenforschers Knud Bielefeld in diesem Jahr die beliebtesten Vornamen für Neugeborene in Hessen. Bundesweit lagen demnach Emilia und Matteo auf dem ersten Platz, wie aus der am Donnerstag in Ahrensburg (Schleswig-Holstein) veröffentlichten Statistik von Bielefeld hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

Mia und Matteo waren demnach auf Platz zwei der beliebtesten Babynamen in Hessen. Auch häufig nannten die Hessen ihre Neugeborenen im Jahr 2021 Sophia oder Leon - diese Namen schafften es auf Platz drei in der Rangliste. Häufiger als in anderen Regionen suchte man in Hessen laut Bielefeld für den Nachwuchs die Namen Leonard, Milan, Yusuf, Aurelia, Malou oder Selina aus.

Für die Statistik hat Bielefeld mit seinen Helfern je zur Hälfte die Babygalerien von Geburtskliniken sowie Daten der Standesämter von 465 Orten ausgewertet. Für das Jahr 2020 hat er so knapp 230 000 Geburtsmeldungen aus ganz Deutschland erfasst und ausgewertet. Das entspricht etwa 30 Prozent aller im Jahr 2021 geborenen Kinder. Bielefeld veröffentlicht die Auswertung der beliebtesten Vornamen seit 2006.