Heulende Sirenen beunruhigen Menschen in Essen

In mehreren Stadtteilen in Essen haben am Sonntagabend die Sirenen geheult. Mehrere Bewohner wählten deswegen die Notrufnummer, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag mitteilte. Die Feuerwehr habe die Sirenen nicht ausgelöst. Warum sie plötzlich losgingen sei unklar, sagte der Sprecher. Es könne sich nur um eine technische Störung gehandelt haben. Techniker der Feuerwehr sollen den Fall nun untersuchen. Aufgrund verschiedener Zeugenaussagen sei allerdings nicht klar, welche Sirenen zu hören waren und wie lange das Notsignal erklang.

