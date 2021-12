HFC bleibt erneut sieglos und verliert 1:2 in Wiesbaden

Der Hallesche FC hat seine sportliche Talfahrt fortgesetzt. Die Schützlinge von Florian Schnorrenberg verloren am Montag ihr Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden mit 1:2 (0:0). Damit blieben die Saalestädter im fünften Spiel in Serie ohne Sieg und haben nur noch vier Punkte Vorsprung vor der Abstiegszone.

Michael Eberwein hatte die Saalestädter mit seinem elften Saisontor in der 51. Minute in Front geschossen, doch Gustaf Nilsson besiegelte mit seinem Doppelpack (57., 64./Handstrafstoß) die siebte Saisonniederlage für die Rot-Weißen. Den letzten Erfolg hatten die HFC-Kicker am 30. Oktober beim 2:1 gegen den MSV Duisburg gefeiert.

Die Gäste hatten es in erster Linie Daniel Mesenhöler zu verdanken, dass sie nicht zur Pause schon in Rückstand gelegen haben. Der hallesche Schlussmann verhinderte mit glänzenden Reflexen bei Schüssen von Benedict Hollerbach (3.), Bjarke Jacobsen (19.), Maximilian Thiel (22.) und Nilsson (40.) den verdienten Führungstreffer der Hessen. Beim Pfostentreffer von Hollerbach (23.) hatte Mesenhöler auch das Glück des Tüchtigen. Dagegen konnten die Hallenser im gegnerischen Strafraum nur ansatzweise für etwas Gefahr sorgen, Wiesbadens Keeper Arthur Lyska jedoch nicht ernsthaft auf die Probe stellen.

Das änderte sich nach dem Seitenwechsel. Eberwein nutzte im Nachsetzen eiskalt die erste klare Torgelegenheit zur schmeichelhaften Führung der Gäste. Nur drei Minuten später lenkte Mesenhöler den Schuss von Thiel zur Ecke, war dann aber in der 57. Minute beim Ausgleichstreffer von Nilsson machtlos. Dann zeigte Schiedsrichter Franz Bokop auf den Punkt, als Jannek Sternberg eine Flanke an den Arm prallte. Nilsson ließ sich diese Chance nicht entgehen. Die Gäste drängten in den Schlussminuten auf den Ausgleich. Eberweins Kopfball (87.) landete aber nur am Querbalken des Wiesbadener Gehäuses.